Acidente de trem mata 12 e fere 260 pessoas na África do Sul

O Ministério dos Transportes da África do Sul informou que ao menos 12 pessoas morreram e outras 260 ficaram feridas em um acidente entre um trem e um caminhão nesta quinta-feira (4).

De acordo com uma entrevista do titular da pasta, Joe Maswanganyi, à agência de notícias "AP", o caminhão estava tentando atravessar os trilhos e não viu que o trem estava vindo.

Com o impacto, parte da composição pegou fogo. Um outro carro também foi atingido com o descarrilamento do trem. Segundo informações da mídia local, o trem fazia o trajeto entre Port Elizabeth e Joanesburgo.