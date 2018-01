Visita do Papa ao Peru pode atrair 1 milhão de estrangeiros

Programada para os dias 18 a 21 de janeiro, a visita do papa Francisco ao Peru deve atrair mais de 1 milhão de turistas estrangeiros ao país, segundo estimativa divulgada nesta quarta-feira (3) pelo setor hoteleiro local.

"Cerca de 1,2 milhão de estrangeiros viajaram à Colômbia para a visita do Papa, e o Peru pode receber uma quantia semelhante, porque o Papa atrai pessoas", comentou Tibisay Monsalve, diretora-geral da Sociedade dos Hotéis do Peru, entidade que reúne empresas do segmento.

A chegada de Francisco deve impulsionar o mercado hoteleiro em janeiro, um mês tradicionalmente fraco para o setor no país. No Peru, Jorge Bergoglio passará pela capital Lima, por Puerto Maldonado, onde se reunirá com povos da Amazônia, e Trujillo.

Antes disso, entre 15 e 18 de janeiro, o Pontífice argentino visitará o Chile, em roteiro que inclui Santiago, Temuco e Iquique. A viagem deve atrair fiéis de toda a América Latina, principalmente da Argentina, da Bolívia e do Brasil.