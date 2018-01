Presidente do Equador precisará escolher novo vice

O presidente do Equador, Lenin Moreno, precisará escolher um novo vice após vencer o prazo para que Jorge Glas voltasse a assumir o posto.

Na madrugada desta quarta-feira (3) chegou ao fim o período que, pela lei, o vice-presidente ainda poderia retomar suas funções.

No entanto, agora, Glas perdeu o posto por "ausência no cargo".

Ele estava fora do governo há 90 dias, desde que foi preso no dia 2 de outubro por envolvimento no esquema de corrupção da Odebrecht no Equador. Durante esse período, ele foi condenado a seis anos de prisão por corrupção.

A Constituição equatoriana prevê que, em caso de ausência definitiva do vice-presidente, um sucessor precisa ser nomeado por uma "maioria especial" no Parlamento (69 votos em 173 disponíveis) após indicação do mandatário.