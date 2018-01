Mike Tyson investe em cultivo de maconha na Califórnia

O pugilista norte-americano Mike Tyson se juntou a dois sócios nesta terça-feira (2) e começará a cultivar maconha em um rancho na Califórnia, nos Estados Unidos.

Denominado como "Rancho Tyson", o local fica no meio do deserto do estado norte-americano e possui mais de 160 mil metros quadrados, o equivalente a 22 campos de futebol.

No rancho, o ex-campeão mundial de boxe irá cultivar a planta e irá investir pesado em tecnologias para ajudar nos estudos dos benefícios que a erva traz para a medicina.

Além disso, será construído um centro de abastecimento e hidratação para o cultivo da erva, um local de extração, uma fábrica e um anfiteatro, onde serão realizadas palestras sobre os avanços dos estudos da cannabis.

Recentemente, a Califórnia legalizou o uso recreativo da maconha. O objetivo de Tyson é abastecer a demanda do estado.