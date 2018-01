Macron anuncia projeto de lei contra 'fake news' em eleições

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (3) que lançará um projeto de lei para combater notícias falsas durante o período eleitoral.

A declaração foi dada aos jornalistas em uma mensagem de início de ano aos meios de comunicação, no Palácio do Eliseu. O objetivo da medida regulatória é reforçar o controle do conteúdo publicado na internet. Além disso, a ideia é obrigar provedores a fornecerem informações para eventualmente avançar com processos judiciais contra responsáveis por propagar "fake news".

"Vamos evoluir nosso sistema legal para proteger a vida democrática das fake news. Plataformas [online] serão obrigadas a aumentar a transparência de todo o conteúdo promovido para tornar pública a identidade de seus autores e quem o controla, mas ainda limitar a veiculação destes conteúdos", ressaltou Macron.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2017, a campanha do chefe de Estado francês foi alvo de um ciberataque no qual foi propagado arquivos supostamente falsos para enganar grupos que buscavam expor segredos que o comprometessem.

As notícias falsas têm sido uma das maiores preocupações de autoridades de diversos países. Nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano investiga se as fake news publicadas por russos interferiram no resultado das eleições de 2016, que garantiu a vitória de Donald Trump.