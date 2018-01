Primeiro-ministro da Itália passa férias nas Dolomitas

Após a dissolução do Parlamento pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, o primeiro-ministro Paolo Gentiloni, que segue no comando do governo, tirou um breve período de férias na cordilheira das Dolomitas, no extremo-norte do país.

Apaixonado por esqui de fundo, o premier está em Dobbiaco, vilarejo de montanha de 3,3 mil habitantes que faz fronteira com a Áustria. A cidade italiana também é o destino de férias de inverno do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

A província autônoma de Bolzano-Alto Ádige, onde fica Dobbiaco, é a única da Itália onde a maioria dos moradores fala alemão.

Gentiloni governará o país até que um novo Executivo seja formado após as eleições legislativas de 4 de março.