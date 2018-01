CES 2018 terá projeto de 'Google Maps' para cegos

A edição 2018 da feira anual de alta tecnologia e inovações Consumer Eletronic Show (CES), que acontecerá entre os dias 7 e 12 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, contará com um projeto italiano que é uma espécie de "Google Maps" destinado a pessoas deficientes visuais.

A ideia foi criada pela empresa Beltmap, da Ligúria. Além disso, entre as novidades de 2018 "Made in Italy", há a primeira delegação de uma start up italiana que animará uma "vila" tricolor; a empresa de Friuli-Venezia Giulia, Bentur, que pretende selecionar os "superalimentos" do futuro; e Jarvis, da Bolonha, com um robô para casa e escritório.

A expectativa é de que a "casa inteligente" seja novamente a protagonista da feira, graças ao "boom" do mordomo virtual, que funciona com comandos de voz. Além disso, a LG já anunciou que lançará oficialmente sua Smart TV OLED 8K de 88 polegadas, considerada única no mercado. Por sua vez, a Samsung, principal rival da LG, também tem em seu portfólio uma TV de 88 polegadas, mas com tecnologia QLED 4K.

A marca ainda poderá anunciar seu primeiro smartphone dobrável. O evento reúne centenas de estandes com produtos de vertentes completamente diferentes que vão desde babás inteligentes até a realidade virtual destinada ao "entretenimento adulto".