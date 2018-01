Uso recreativo da maconha é liberado na Califórnia

A partir de hoje, 1º de janeiro, o uso recreativo da maconha está liberado na Califórnia, nos Estados Unidos, após a população aprovar a liberação em votação em novembro de 2016.

Com isso, o estado - que já liberava o uso medicinal da cannabis -, se une a um crescente número de cidades e estados norte-americanos que liberam o consumo e a produção caseira da maconha.

Entre as regras, há uma similaridade com aquela do álcool na questão da idade, sendo que apenas maiores de 21 anos podem fazer o uso, e cada pessoa poderá cultivar até seis plantas da erva em sua residência. A posse é limitada a cerca de 28,3 gramas por pessoas.

No entanto, para quem quiser comprar a cannabis de maneira legal, a situação ainda será um pouco complicada. O estado concedeu a autorização de venda para apenas 90 negócios, até o momento, e não há pontos de comércio em Los Angeles. Mas, especialistas acreditam que nos próximos anos a venda da maconha legalizada gere até US$ 7 bilhões em faturamento.

Além da Califórnia, na votação de novembro de 2016, o uso recreativo foi aprovado também em Nevada, Maine e Massachussets.

Já Flórida, Arkansas, Montana e Dakota do Norte liberaram apenas o uso medicinal da erva.