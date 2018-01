Trump promete cortar financiamento ao Paquistão para luta antiterrorista

Estados Unidos têm prestado assistência financeira ao Paquistão, mas este não ajudou na luta contra o terrorismo, pelo contrário, estava cobrindo militantes afegãos, e isto “não voltará a acontecer”, afirmou o presidente estadunidense, Donald Trump.

"De modo estúpido, EUA entregaram ao Paquistão mais de 33 bilhões de dólares ao longo dos últimos anos, enquanto eles nos respondiam apenas com mentiras e fraudes, ao pensarem que nossos líderes são idiotas. Eles concedem asilo a terroristas que nós perseguimos no Afeganistão e quase não ajudam. Basta!", escreveu Trump no Twitter.

​Mais cedo, Trump assegurou que o Paquistão pode "perder muita coisa" se não lutar contra os terroristas que encontram refúgio em seu território.

>> Sputnik