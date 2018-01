Presidente do Irã faz apelo contra violência em protestos

O presidente do Irã, Hassan Rohani, voltou a falar publicamente nesta segunda-feira (1) sobre a série de protestos que ocorrem no país desde o último dia 28 e pediu união entre "governo, Parlamento, Justiça e Exército" contra um "pequeno grupo violento" que atua nas manifestações.

De acordo com Rohani, "esse pequeno grupo grita slogans ilegais, insulta a religião e os valores da revolução islâmica'. "Agora, precisamos nos concentrar sobre a importância do sistema, da revolução, dos interesses nacionais, da segurança e da estabilidade da região", disse o mandatário em um encontro com parlamentares.

Em outra parte de seu discurso, ele destacou que não queria "falar sobre as razões das desordens", mas pediu que os protestos "sejam feitos no respeito às leis e sem provocar ninguém".

Ao falar sobre a economia, que foi o motivo que iniciou as manifestações, o presidente afirmou que o Irã "está acima do nível mundial, com um crescimento econômico de 6% na primeira metade do ano, mas isso não significa que todos os problemas tenham sido resolvidos".

Ele ainda fez um "mea culpa" ao afirmar que, mesmo tendo criado 700 mil postos de trabalho, o governo "deve aceitar as críticas contra a atual taxa de desemprego".

O movimento contra Rohani iniciou-se em uma cidade no nordeste do país, mas acabou espalhando-se rapidamente por outras localidades desde o dia 28.

Da pauta econômica, os protestos viraram atos contra o sistema de governo do país, com as mais diversas reivindicações - desde a destituição do guia supremo, o aiatolá Ali Khamenei, até a liberdade de roupas para as mulheres, que são obrigadas a usar a vestimenta islâmica.

Segundo a mídia local, em informações não confirmadas pelas autoridades, há entre seis e 12 mortos nos atos.