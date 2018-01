Maduro anuncia aumento de 40% no salário mínimo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um novo reajuste no salário mínimo do país na noite deste domingo (31). Dessa vez, a alta foi de 40%, elevando o pagamento para 248.510 bolívares (cerca de US$ 53).

Esse foi o quinto aumento durante 2017, sendo o terceiro em apenas quatro meses. No entanto, o valor ainda não alivia o sofrimento de milhões de venezuelanos, que sofrem com uma inflação altíssima e enfrentam a escassez de muitos alimentos - às quais são chamadas por Maduro de "boicote de empresas" para atingir seu governo.