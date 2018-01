Extrema-direita marcha em Kiev no aniversário do fundador do nacionalismo ucraniano

Mais de mil manifestantes do partido nacionalista ucraniano Svoboda (Liberdade) estão realizando uma marcha com tochas no centro de Kiev para comemorar o 109 aniversário de Stepan Bandera, um dos fundadores do movimento nacionalista no país, informou a imprensa local.

A procissão sob luz de tochas entoava slogans nacionalistas tais como "pela glória dos heróis, pelo futuro das crianças", revelou a agência de notícias UNIAN.

Andrii Illienko, deputado do parlamento ucraniano pelo partido Svoboda disse, antes do início da marcha, que a manifestação será pacífica e será uma boa ocasião para discutir diversos assuntos políticos.

"Depois da marcha, acontecerá um comício. Além de temas históricos, que serão suscitados pela manifestação, discutiremos a agenda política atual, bem como os planos das forças patrióticas e nacionalistas para o ano", disse Illienko para uma emissora local.

A marcha das tochas foi acompanhada pela polícia durante todo o trajeto.

Bandera foi um líder nacionalista ucraniano, que colaborou com a Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial e foi responsável direto por numerosas atrocidades contra civis, enquanto comandava o Exército Insurgente da Ucrânia (UPA).

>> Sputnik