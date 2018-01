Explosão de bomba caseira fere 4 pessoas na cidade italiana de Turim

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão de bomba caseira durante o Réveillon na cidade italiana de Turim. Durante as buscas, policiais encontraram outros 12 aparelhos explosivos do mesmo tipo com cartuchos, comunica a mídia local.

De acordo com a edição Stampa, a explosão aconteceu em um dos bairros nos arredores da cidade. A bomba estava escondida em um contêiner de lixo. Em resultado, ficaram feridas 4 pessoas, dois marroquinos e dois italianos, inclusive um homem aposentado de 83 anos. A onda de explosão também danou 4 automóveis estacionados perto e os vidros de 30 edifícios situados ao redor.

Conforme escreve o jornal italiano, no decorrer das buscas, agentes das forças de segurança acharam mais 12 bombas analógicas e cartuchos.

Por enquanto, a polícia está tentando estabelecer identidade do produtor das bombas.

>> Sputnik