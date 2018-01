Chuva de fogos: bairro de uma cidade russa é atingido por apagão em pleno Réveillon

Nas redes sociais foi publicado um vídeo da cidade do Extremo Oriente russo, Vladivostok, onde se vê como um bairro inteiro fica sem eletricidade durante a chuva de fogos de artifício.

Mais cedo, uma empresa local responsável pelos assuntos de eletricidade na região, comunicou à Sputnik que o apagão teria sido provocado por um objeto pirotécnico.

De acordo com o prefeito da cidade, Vitaly Verkeenko, um grupo de jovens teria "acertado em cheio" a central elétrica do bairro com seus fogos de artifício, causando curto-circuito.

>> Sputnik