Vaticano lança aplicativo para ajudar padres em homilias

O Vaticano lançou um aplicativo para ajudar os padres de todo o mundo com as homilias da missa de domingo. Batizado de "Clerus-App", o programa foi criado pela Congregação para o Clero em parceria com a nova Secretaria para a Comunicação.

De acordo com o jornal católico "Osservatore Romano", o app é voltado para os sacerdotes, mas pode ser baixado pelos fiéis que quiserem obter, semanalmente, comentários sobre a liturgia de todos os domingos. O dia é considerado o mais sagrado para os católicos. Os textos serão publicados sempre às quintas-feiras.

Atualmente, a preparação dos textos está nas mãos do jesuíta Marko Ivan Rupnik e recebe a curadoria do técnico em informática do Dicastério, Alessandro Haag. A primeira versão do "Clerus-App" está disponível apenas em italiano, mas deve ser ampliada em breve para outros idiomas.

O aplicativo oferece ainda a possibilidade de escutar a homilia, de inserir notas no texto, de arquivar os comentários e de baixar os conteúdos para serem lidos de maneira off-line. Gratuito, ele já está disponível para aparelhos Android na Google Play e, nos próximos dias, será liberado também para iOS, onde poderá ser baixado na Apple Store.