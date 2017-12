Trump: população do Irã está protestando contra o apoio ao terrorismo

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou neste domingo que os EUA estão acompanhando com atenção os protestos no Irã e acusou o governo do país persa de apoiar o terrorismo.

"Grandes protestos no Irã. As pessoas, no final das contas, reagiram sabiamente ao fato do seu dinheiro e riquezas serem roubadas e gastas em terrorismo. Parece que eles não vão mais tolerar isso. Os EUA acompanham com atenção as violações dos direitos humanos [no Irã]", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Manifestações antigoverno estão acontecendo em diversas cidades iranianas durante os últimos quatro dias.

Uma das maiores manifestações ocorreu na Universidade de Teerã.

As autoridades informaram que duas pessoas morreram durante os protestos na cidade de Dorud, acrescentando que "as forças de segurança não dispararam contra os manifestantes".

>> Spuntik