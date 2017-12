Sete pessoas ficaram feridas durante tiroteio em Colorado, nos EUA

Sete pessoas, inclusive alguns policiais, ficaram feridas durante um tiroteio no Condado de Douglas, no estado norte-americano de Colorado, segundo o escritório do xerife local.

Entre os feridos, cinco são policiais. Um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu. Além disso, dois civis também estão feridos.

A policia informou que o atirador foi morto durante o confronto com as forças de segurança.

Mais cedo, o incidente foi noticiado pela imprensa dos Estados Unidos. Segundo a informação divulgada, os policiais foram chamados para intervir em um caso de violência doméstica em um prédio nos arredores da cidade de Denver. A situação evoluiu para um tiroteio e foi necessária a intervenção da polícia do Estado e da SWAT.

>> Sputnik