Presidente diz que iranianos são livres e critica Trump

O presidente do Irã, Hassan Rohani, se manifestou pela primeira vez sobre a série de protestos que se espalharam pelo país e disse que o "povo iraniano é livre para se manifestar".

"O povo iraniano não se preocupa só com a economia, mas também com a corrupção e a transparência do governo", disse Rohani. Ao fazer o pronunciamento, o líder criticou os comentários feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por membros do governo norte-americano, incitando os protestos.

Segundo o mandatário, as "suas declarações interferem nas atividades das autoridades do Irã" e ressaltou que, ao apoiar os manifestantes, ele se esqueceu que, recentemente, "chamou todos os iranianos de terroristas".