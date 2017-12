Explosão de homem-bomba em cemitério afegão deixa 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram e 13 ficaram feridas na sequência de explosão durante um funeral na cidade afegã de Jalalabad, informam as autoridades locais.

De acordo com a agência Pajwok, o incidente se deu por volta das 14h00 locais (7h30 no horário de Brasília) no cemitério Muqam Khan durante a cerimônia de enterramento de um dos altos responsáveis locais.

O canal TOLOnews adianta que a explosão foi provocada por um homem-bomba, os outros detalhes do ocorrido ainda estão sendo investigados.

Zabihullah Zmari, membro do Conselho Provincial, afirmou que as vítimas seriam adultas, no momento em que ainda se falava de 10 mortos, e afirmou que as autoridades locais não conseguiram garantir o nível adequado de segurança no evento.

Por enquanto, ninguém reivindicou o atentado. Entretanto, o Daesh, organização terrorista proibida na Rússia, assumiu a responsabilidade por ataques recentes na província de Nangarhar.

>> Sputnik