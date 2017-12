EUA: policiais ficam feridos em tiroteio no Colorado

Diversos policiais ficaram feridos em um tiroteio no estado de Colorado, nos EUA, segundo o xerife do Condado de Douglas.

A notícia foi divulgada no Twitter do xerife do Condado de Douglas. A informação inicial era de que um policial se feriu durante um incidente ainda não esclarecido. Minutos depois a notícia foi atualizada e comunicou o ferimento de diversos policiais, sem especificar o número.

"Diversos policiais ficaram feridos. Não temos notícias sobre o seu estado. O incidente ainda está acontecendo. Por favor, evitem essa região", informou a mensagem.

O xerife não revelou a natureza do incidente, mas destacou que quatro delegacias locais e a polícia do estado de Colorado entraram em ação.

Segundo a emissora local 9News, os policiais foram chamados para investigar um caso de violência doméstica.

