Um homem com explosivos está com 9 adultos e 2 crianças feitas reféns em uma agência dos correios da cidade de Kharkiv, na Ucrânia. As autoridades locais ainda não sabem quais são as exigências do sequestrador.

O homem até agora não identificado tomou como reféns os clientes de uma agência do dos correios na cidade ucraniana, segundou informou a secretaria de imprensa das forças policias locais.

>> Sputnik