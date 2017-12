Trump ironiza aquecimento global em meio ao frio extremo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou nesta sexta-feira (29) o aquecimento global, enquanto o norte do país sofre por uma onda de frio extremo com temperaturas de até -40 graus Celsius. "No leste, esta poderá ser a véspera de Ano Novo mais FRIA de todos os tempos. Talvez possamos usar um pouco daquele bom e velho aquecimento global que atinge nosso país, e nenhum outro, estava se preparando para pagar TRILHÕES DE DÓLARES para combater. Agasalhem-se! ", escreveu o republicano em sua conta no Twitter.

A mensagem de Trump causou extrema indignação entre internautas e cientistas sobre a falta de compreensão do magnata sobre as mudanças climáticas.

"A mudança climática é muito real, mesmo quando faz frio do lado de fora da Trump Tower neste momento", ironizou no Twitter o diretor da Academia de Ciências da Califórnia, Jon Foley.

"Da mesma maneira, a fome permanece no mundo a fome permanece no mundo, apesar de alguém acabar de comer um Big Mac", disse Foley.

Já a deputada democrata por Washington Pramila Jayapal afirmou que "a meteorologia não é a mesma coisa que o clima. Até o presidente pode entender isto. Não é tão complicado".

Há alguns dias, os Estados Unidos e o Canadá enfrentam uma onda de frio sem precedentes. Em algumas cidades norte-americanas, os termômetros chegaram a marcar -40ºC. Além disso, muitas localidades registraram recorde de queda de neve, o que levou municípios a declarar estado de emergência. Neste ano, Trump se mostrou bem cético em relação às mudanças climáticas, sentimento que o fez retirar os Estados Unidos do Acordo sobre o clima de Paris.