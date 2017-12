Teerã muda regras do código de roupas islâmicas para mulheres

As mulheres da cidade de Teerã, capital do Irã, que desrespeitarem as regras de vestimenta islâmica não serão mais presas ou processadas. O anúncio foi feito pelo chefe de polícia da cidade, Hossein Rahimi, na quinta-feira (28), segundo o jornal reformista "Sharq".

De acordo com a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres devem seguir algumas regras ao se vestir, como por exemplo cobrir o corpo, não usar esmaltes nas unhas ou maquiagem pesada, e não usar lenços largos na cabeça. A medida é um avanço, principalmente para jovens iranianas, que lutavam pela causa. A reeleição do candidato Hassan Rouhani à Presidência, em maio, também contribuiu para o quadro, pois ele tem adotado uma política de abertura.

Segundo a agência de notícias Tasnim, aquelas que violarem os códigos deverão seguir algumas instruções da polícia e ainda poderiam sofrer ações legais. Para o restante do Irã, a obrigação de respeito ao código islâmico ainda está em vigor.