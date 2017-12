Suspeitos de terrorismo são detidos na França

Duas pessoas que estavam em contato com supostos membros do grupo extremista Estado Islâmico foram detidas na França sob suspeitas de planejarem ataques terroristas no país.

Um homem e uma mulher foram presos separadamente, na última semana, acusados de prepararem atos de terror na capital francesa, Paris, e também em Lyon, segundo relataram fontes locais ao Figaro. Os dois suspeitos teriam ligações com o chamado Estado Islâmico e, de acordo com o jornal, estariam determinados a realizar os atentados.

Um homem, de 21 anos, foi detido por agentes especiais em Lyon no último dia 22, quando planejava cometer um assassinato em massa utilizando uma arma de fogo ou uma faca. Seus alvos seriam soldados ou policiais. Já a mulher, uma jovem de 19 anos, teria sido detida no dia 19, em Paris. Sob custódia, ela confessou que iria cometer um ataque nos subúrbios da capital, mas ainda não tinha conseguido uma arma para a operação.

>> Sputnik