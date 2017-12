Ônibus atropela pessoas perto de estação de metrô em Moscou

O acidente ocorreu na Avenida Khimkinsky, Moscou, quando um ônibus atropelou uma multidão perto da estação de metro Skhodnenskaya.

O impacto ocorreu porque o motorista tentou evitar a colisão com outro carro, mas não conseguiu controlar o veículo.

O Departamento de Transporte da capital comunica que o ônibus colidiu com a parada depois de outro veículo ter embatido nele.

De acordo com os dados do portal Mash, o incidente não provocou vítimas mortais. Sabe-se que três pessoas foram hospitalizadas, uma das quais está em estado grave.

Segundo outros dados, duas pessoas morreram devido ao atropelamento, disse à Sputnik uma fonte nos serviços de emergência de Moscou. Esta informação depois foi desmentida.

Conforme a Polícia de Segurança Rodoviária, foi registrada uma vítima cujo estado é muito grave. Não há informação sobre mortes.

O Ministério para as Situações de Emergência também refutou a informação sobre a existência de vítimas mortais.

"Há três feridos, nenhum está em perigo de vida", diz-se no Twitter do departamento do Ministério para Situações de Emergência.

No local do acidente estão trabalhando os serviços de emergência e a polícia. A investigação das razões do acidente está em curso.

O motorista do ônibus foi identificado como Radzhabali Subuorov, de 57 anos, e de manhã teria feito um teste de álcool e drogas. A sua experiência profissional é mais de 30 anos.

>> Sputnik