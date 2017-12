Número de vítimas em incêndio de Nova York sobe para 12

Subiu para 12 o número total de mortos no incêndio que atingiu na noite da última quinta-feira um prédio da cidade de Nova York, segundo informou a prefeitura.

"12 nova-iorquinos estão mortos, incluindo uma criança. Quatro pessoas estão criticamente feridas, lutando por suas vidas, e há outros seriamente feridos também. Por conta da rápida resposta do Departamento de Incêndios de Nova York, pelo menos 12 pessoas foram resgatadas", afirmou o prefeito Bill de Blasio. De acordo com as autoridades, as idades das vítimas variam de um a mais de 50 anos.

O grave incêndio, no Bronx, teria começado, segundo fontes locais, no primeiro andar de um edifício residencial da avenida Prospect. A causa do incidente, no entanto, ainda permanece desconhecida.

>> Sputnik