Israel intercepta 3 foguetes de Gaza; Exército ataca Hamas

O Exército de Israel informou que interceptou três foguetes, com o sistema antimíssil Iron Dome, disparados da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (29). Em toda a área próxima à fronteira foram tocadas as sirenas de alerta para a população, mas ninguém ficou ferido no local.

Como resposta, os militares israelenses fizeram ataques "contra dois objetivos terroristas" do grupo Hamas. De acordo com fontes palestinas, os ataques atingiram carros armados do grupo e caíram em uma área próxima ao campo de refugiados Nusseirat.

A tensão entre palestinos e israelenses aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

A decisão do dia 6 de dezembro foi amplamente criticada pela comunidade internacional e, por conta dela, o Hamas convocou o "dia de fúria" para todas as sextas - dia considerado sagrado para os muçulmanos.