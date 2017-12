Índios Mapuche protestarão contra visita do Papa ao Chile

Enquanto o Chile se prepara para receber o papa Francisco em janeiro, seis comunidades indígenas da etnia Mapuche anunciaram nesta quinta-feira (28) que realizarão um protesto para exigir o retorno de suas terras de Maquehue.

Segundo a mídia local, após as negociações dos indígenas com o governo chileno terem emperrado, os nativos criticaram o bispo Hector Vargas, que negou dialogar com eles.

As autoridades chilenas tentarão impedir a manifestação dos índios durante a missa que o Papa celebrará na base aérea de Maquehue.

"A repressão já começou, somos assediados pelos policiais, o Papa ainda não chegou e já estamos sendo submetidos a isso. Se o Papa é uma pessoa que vem trazer a paz, consideramos uma violência o fato de que vamos a uma terra que nos pertence e que não nos foi devolvida", Segundo Albertina Urrutia, líder da comunidade indígena "Domingo Painevillo".

Nesta terça-feira (26), cerca de 50 indígenas protestaram na frente da sede da Corporação Nacional de Desenvolvimento Indígena (Conadi), em Temuco, no Chile.

A visita do papa Francisco ao Chile está prevista para acontecer entre os dias 15 e 18 de janeiro. No dia 17, em Maquehue, Jorge Mario Bergoglio irá realizar uma missa "para o progresso dos povos"