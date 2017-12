Família do Zimbábue mora há 3 meses em aeroporto da Tailândia

Com medo de sofrer represálias em seu país natal, uma família do Zimbábue está há cerca de três meses "morando" no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi, na Tailândia.

A família, que é formada por quatro adultos e quatro crianças, ficou no país asiático após ter tentado duas vezes, sem sucesso, pedir asilo político na Ucrânia e na Espanha. Em ambas as ocasiões, a família foi barrada por não ter visto de entrada aos países.

"Por enquanto, eles estão sob os cuidados da companhia aérea e não estão retidos na sala de detenção do aeroporto, como outros estrangeiros que tiveram a entrada negada na Tailândia", informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Nenhum deles pode sair do aeroporto, pois seus vistos turísticos na Tailândia, que tem duração de cinco meses, expiraram e com isso eles não podem sair pelas ruas tailandesas. A história passou a ser conhecida após uma foto ter sido publicada no Facebook por um tailandês, onde ele aparece dando um presente de Natal para uma das crianças da família.

Na ficção, a situação desta família é retratada de forma semelhante no filme "O Terminal", na qual o ator Tom Hanks interpreta um homem que está preso em um aeroporto de Nova York, nos Estados Unidos.

No dia 21 de novembro, o até então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi destituído do poder após um golpe militar que colocou fim em seus 37 anos de poder. Agora, o líder do país é Emmerson Mnangagwa, e a família teme ser "perseguida" se retornar ao Zimbábue.