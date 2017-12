EUA evacuam chefes do Daesh de Deir ez-Zor em helicópteros da coalizão internacional

Helicópteros dos EUA evacuaram os líderes do Estado Islâmico da província síria de Deir ez-Zor à província de Al-Hasakah no nordeste da Síria, informou a agência SANA.

Segundo fontes citadas pela agência, na noite de 28 de dezembro, vários helicópteros decolaram no norte de Deir ez-Zor, sobrevoaram a baixa altitude o campo Al-Sad e aterrissaram ao sul da cidade de Al-Hasaka.

A bordo dos helicópteros viajavam comandantes do EI que planejavam se juntar às Forças Democráticas da Síria (FDS) apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos EUA, informou a SANA.

As fontes sublinharam que não é a primeira vez que os líderes do EI fogem com ajuda de helicópteros norte-americanos.

Em novembro de 2017, habitantes da cidade síria de Al-Mayadin disseram que helicópteros dos EUA evacuaram chefes estrangeiros do EI da cidade síria de Al-Mayadin duas semanas antes do início da operação de libertação da cidade pelo exército sírio.

Em setembro, uma fonte diplomática e militar confirmou à Sputnik que em agosto a Força Aérea norte-americana evacuou mais de 20 chefes militares do EI e seus combatentes mais próximos de Deir ez-Zor em direção ao norte da Síria.

>> Sputnik