Embaixador russo destaca boas relações com Vaticano

O embaixador russo no Vaticano, Alexander Avdeev, afirmou nesta quinta-feira (28) que as relações entre o governo de Vladimir Putin e a Santa Sé estão atualmente caracterizadas por uma maior confiança e proximidade no que diz respeito às principais questões internacionais.

"Há uma maior confiança. Duas visitas do presidente russo Vladimir Putin ao Vaticano, suas conversas telefônicas com o papa Francisco criaram relações de confiança", explicou o embaixador durante entrevista à agência de notícias russa "Ria Novosti".

Segundo Avdeev, o governo russo e o Vaticano têm "uma simpatia mútua, baseada não apenas nos assuntos da Igreja, mas também em importantes questões internacionais", acrescentou.

Além disso, o embaixador afirmou que, apesar de ser pequeno, o Vaticano também está "interessado na paz em todas as regiões do mundo, onde há cristãos, e especialmente os católicos, estabilidade e segurança".

A Igreja na Rússia:

Desde que assumiu seu Pontificado, em 2013, o papa Francisco vem acelerando o processo de reaproximação entre as igrejas cristãs pelo mundo. Desde então, ele deu passos efetivos com a Igreja Ortodoxa e se reuniu com o Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I. Mas, a relação com os russos é um pouco mais lenta.

Em fevereiro de 2016, Cirilo e Francisco fizeram o primeiro encontro da história entre um líder da Igreja Católica de Roma e da Ortodoxa Russa. A reunião, que demorou 20 anos para ser organizada, ocorreu em Havana, Cuba, e foi saudada pelo governo russo como algo "único, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista simbólico".

As Igrejas Católica e Ortodoxa estão separadas desde o chamado Grande Cisma, ocorrido em 1054. Mas, nos últimos anos, os movimentos dos dois lados para promover a chamada "unidade" dos cristãos vem se fortalecendo entre as diversas vertentes religiosas.