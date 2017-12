Bolsa de Zurique termina 2017 com melhor desempenho na Europa

A Bolsa de Valores de Zurique, na Suíça, superou a de Milão, na Itália, no último pregão do ano e fechou 2017 com o melhor desempenho entre as maiores bolsas da Europa, registrando um crescimento de 14,1% em seu principal índice.

O ranking era liderado pela Borsa Italiana, na capital da Lombardia, mas, com a queda de 1,21% nesta sexta-feira (29), a lista FTSE MIB encerrou o ano com valorização de 13,6%. Em seguida, aparecem Frankfurt, na Alemanha (12,5%), Paris, na França (9,2%), Londres, no Reino Unido (7,6%), e Madri, na Espanha (7,4%).

O principal índice da Bolsa de Viena, na Áustria, teve crescimento de 30%, mas ele possui capitalização bastante inferior aos outros.