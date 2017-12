Ao menos 15 mortos em incêndio na Índia

A polícia indiana informou que ao menos 15 pessoas morreram em um incêndio na cidade de Bombaim, a maior da Índia, nesta sexta-feira.

De acordo com as autoridades, as chamas atingiram o complexo de bares e restaurantes de Kamala Mills, no bairro de Lower Parel.

Os relatos iniciais da mídia local dão conta de que o acidente teria sido provocado por um curto-circuito em um pub, na cobertura do prédio, durante uma festa.

Além dos mortos, o incêndio também deixou vários feridos, sendo pelo menos dois em estado grave. Segundo a NDTV, a polícia abriu uma investigação contra o estabelecimento onde o incidente ocorreu.

>> Sputnik