Suspeito de abrir fogo em fábrica é detido em Moscou

As autoridades de Moscou conseguiram prender nesta madrugada o suposto responsável por abrir fogo ontem na fábrica Menshevik, matando uma pessoa, segundo informou uma fonte da polícia local à Sputnik.

"Como resultado da operação de buscas, a polícia da cidade localizou o homem que atirou em uma vítima na fábrica Menshevik em 27 de dezembro. Ele foi detido por agentes da polícia em uma organização na rua Pravda, Moscou", afirmou Yuri Titov, porta-voz da Polícia da Cidade de Moscou.

Ex-proprietário da fábrica de doces Menshevik, Ilya Averyanov, de 49 anos, invadiu o local na última quarta-feira, no sudeste de Moscou, e começou a atirar, matando uma pessoa e ferindo outras. De acordo com testemunhas, o empresário chegou a fazer algumas pessoas de reféns quando foi cercado pela polícia, mas acabou conseguindo escapar através de um túnel. Os demais detalhes do caso ainda estão sendo investigados.

Sputnik