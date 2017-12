Shopping chinês instala estátua de cachorro imitando Trump

Para comemorar o Ano Novo Chinês, um centro comercial instalou uma estátua de cachorro inspirada no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a tradição chinesa, 2018 será o "Ano do Cachorro". O monumento fica no shopping Fashion Walk, em Taiyuan, na província de Shanxi, e possui o penteado e as sobrancelhas característicos de Trump, além de sua "pose" - o cachorro tem o dedo indicador apontado para cima.

Coincidentemente, o líder norte-americano nasceu em 1946, que também era "Ano do Cachorro". Segundo as tradições chinesas, o ano do animal do zodíaco de uma pessoa costuma levar má sorte para ela.

Também foram criadas versões menores e infláveis do animal, uma com altura de dois metros, à venda por 360 yuans (cerca de R$ 183), e outra com 16 metros de altura, que custa 6,5 mil yuans (R$ 3,3 mil).

Trump já possui um monumento de "galo", com traços similares aos seus, no mesmo centro comercial. A estátua foi colocada em comemoração ao "Ano do Galo", no fim de 2016.

O calendário chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração tanto as fases da Lua como a posição do Sol. Além disso, segue um ciclo de 12 em 12 anos, sendo que cada um deles corresponde a um animal do zodíaco. O novo ano chinês terá início em 18 de fevereiro de 2018.