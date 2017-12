Sessenta suspeitos de ligação com Estado Islâmico são detidos na Turquia

A polícia turca realizou uma operação antiterrorista em várias províncias do país, prendendo 60 pessoas suspeitas por suposta ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico.

Após o início do conflito armado na Síria e no Iraque, envolvendo as atividades terroristas do Daesh, a polícia turca prendeu mais de 5.000 suspeitos de ter ligações com esse grupo.

No total, a Turquia já deportou 3.290 pessoas de 95 países, sendo que cerca de 38 mil pessoas já foram proibidas de entrar na Turquia.

Milhares de jihadistas do Daesh foram para a Turquia depois que o grupo terrorista perdeu o controle de suas posições nas cidades de Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque.

O Iraque e a Síria declararam a vitória sobre o EI nas últimas semanas após um ano intenso de operações para expulsar os militantes de todas as cidades e aldeias que controlavam.

>> Sputnik