Refugiados da Coreia do Norte apresentam sinais de contaminação radioativa

Refugiados norte-coreanos que residiam nas proximidades das áreas de teste de armas nucleares, apresentaram sinais de exposição à radiação, de acordo com os últimos exames médicos realizados na Coreia do Sul. No entanto, é difícil determinar se eles foram efetivamente afetados pelos testes nucleares, informa Yonhap News.

A partir de outubro de 2017, o governo da Coreia do Sul realizou testes de radiação e exames médicos em 30 refugiados que viviam anteriormente em Kilju, região da Coreia do Norte onde fica localizado o polígono de testes nucleares de Punggye-ri. Kim Jong-un realizou seis testes nucleares nessa região.

De acordo com Seul, o governo procurou por refugiados dispostos a realizar exames médicos entre os 114 cidadãos que deixaram a Coreia do Norte após o primeiro teste nuclear, realizado em 2006.

Os testes mostraram que quatro dos desertores podem ter sido expostos à radiação, embora outros fatores, como idade e tabagismo, possam ter afetado os resultados.

Neste contexto, o Governo afirmou que não houve casos com resultados significativos quando se tratou de verificar a possível contaminação radioativa.

Além disso, Seul admitiu que os últimos testes médicos têm uma limitação devido à amostragem limitada e à falta de informação. Faz muito tempo que os examinados teriam sido expostos à radiação.

Sputnik