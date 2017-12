Neve causa transtornos na Itália, e cancela voos pela Europa

As más condições climáticas, como neve, frio e chuvas, estão ocasionando uma série de problemas na Itália e em diversos países da Europa neste final de ano.

O Departamento de Proteção Civil italiano emitiu nesta semana uma série de advertências de condições climáticas adversas, com temporais e geadas nas regiões da Ligúria, Emília-Romana e Toscana.

Em diversas cidades destas regiões, as autoridade emitiram um "alerta laranja", o penúltimo na escala da Proteção Civil, que significa "criticidade moderada".

Nelas, as ruas e estradas foram completamente tomadas pela neve, tendo as autoridades feito um pedido para que os motoristas redobrem a atenção. Várias comunas, inclusive, precisaram cancelar as aulas em decorrência do mau tempo.

A região do Vêneto, no norte da península, declarou estado de atenção e emitiu um alerta de perigo de avalanches. Já Roma, está sofrendo com as fortes rajadas de vento e as chuvas de granizo. Foram registrados diversos pontos de alagamentos pela cidade, além da queda de dezenas de árvores.

Para o resto da semana, o frio e as chuvas devem seguir para o sul da Itália, deixando as temperaturas bem baixas. No entanto, é previsto que no Réveillon o tempo na península fique firme.

- Mau tempo na Europa:

O mau tempo está preocupando diversos países da Europa. No Reino Unido, a neve e as fortes tempestades cancelaram mais de 100 voos e deixaram as rodovias cobertas de gelo. Além disso, na Inglaterra, mais de 15 mil casas ficaram sem energia elétrica.

Na Islândia, ao menos uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em um acidente de ônibus nesta quarta-feira (27).

Milhares de pessoas também ficaram sem energia elétrica na Rússia, além da neve ter bloqueado diversas rodovias no país.