EUA registram forte terremoto perto da ilha de Guam

Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado na noite desta quarta-feira nas proximidades do território norte-americano de Guam, na Micronésia, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o tremor teve epicentro a 140 quilômetros do sudoeste da localidade de Merizo, no oceano Pacífico, a 14,8 quilômetros de profundidade.

"Terremoto preliminar de 5,5 na região de Guam em 27 de dezembro, às 23h58, Hora Mundial."

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais na ilha.

Sputnik