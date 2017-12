Ex-jogador George Weah deve ser o novo presidente da Libéria

O ex-jogador de futebol George Weah deve ser anunciado como novo presidente da Libéria nesta quarta-feira (27), informa a mídia local. Os resultados oficiais das eleições ainda não foram divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, mas o ex-astro do Milan estaria à frente de Joseph Boakai.

"O povo liberiano claramente fez sua escolha ontem e, todos juntos, estamos muito confiantes no resultado do processo eleitoral", escreveu Weah em sua conta pessoal no Twitter.

Atendendo a um pedido da Comissão, no entanto, os dois postulantes ao cargo não fizeram "anúncios prematuros" sobre as pesquisas extraoficiais. Weah, 51 anos, atua como senador do país e se lançou candidato à Presidência pela segunda vez. Ele teve 39% dos votos no primeiro turno, derrotando o atual vice-presidente de 73 anos, que está há 12 no cargo.

A contagem dos votos começou na madrugada de hoje, mas a Comissão Eleitoral tem até duas semanas para anunciar quem foi o vencedor de fato.

Weah foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, sendo o único africano a ter recebido o prêmio, e teve uma longa carreira (1985-2003). Além de atuar pelo Milan, Weah defendeu, entre outros clubes, o Monaco, o Paris Saint-Germain, o Manchester City e o Chelsea.