Buenos Aires vai inaugurar aeroporto para voos 'low cost'

O Sistema Nacional de Aeroporto da Argentina vai inaugurar uma nova via para voos internacionais "low cost" após a adaptação das instalações da base aérea El Palomar, que em breve receberá companhias como FlyBondi e Norwegian Air, informou a imprensa local nesta terça-feira (26).

A base El Palomar, originalmente pertencente à Força Aérea da Argentina, cumprirá os voos regulares de acordo com as autorizações emitidas este ano pelo governo do presidente Mauricio Macri. O aeroporto está localizado a 14 quilômetros do centro de Buenos Aires, o equivalente a 30 minutos de trem. Sua pista tem 2100 metros de comprimento.

"A incorporação também é um instrumento para o desenvolvimento do nosso país, conscientes da necessidade de abordar as políticas recentes relacionadas à expansão do mercado comercial", diz o comunicado oficial da Presidência. A FlyBondi investiu cerca de US$30 milhões em melhorias e novas obras no terminal de passageiros.Em troca, o governo concederá o uso da estrutura por 15 anos. O El Palomar já chegou a receber voos regulares em 210, quando o Aeroparque precisou ser fechado para reforma.