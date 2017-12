Atirador abre fogo em escola na Turquia e deixa ao menos 7 feridos

Um homem desconhecido abriu fogo em uma escola no sul da Turquia nesta quarta-feira (27), deixando ao menos 7 crianças feridas.

De acordo com o canal NTV, um rifle foi usado pelo atirador contra um grupo de estudantes que jogavam futebol no campo perto do prédio da escola.

Foi informado que as crianças foram levadas ao hospital, mas, no momento, não correm risco de vida.

​A polícia realiza buscas para encontrar o homem armado.

>> Sputnik