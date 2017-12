Tempestade de neve afeta o Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos

A neve caiu durante toda a noite dessa segunda-feira (25) e madrugada de hoje (26) no Centro-Oeste e Nordeste dos Estados Unidos. A tempestade, batizada de Ethan pelo serviço meteorológico, continua intensa e deve atingir a região ao longo do dia. Nebraska, Kansas, Missouri, Pensilvânia, Nova York e Massachusetts foram alguns dos estados afetados. O volume de neve aumentou rapidamente, até dez centímetros de neve caíram por hora em algumas regiões.

Em Seattle, as rodovias congelaram e as temperaturas registradas foram as mais baixas em 20 anos. Os aeroportos, entretanto, tiveram poucos cancelamentos e as condições não afetaram pousos e decolagens. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de novas tempestade em vários lugares, por isso os aeroportos recomendam que passageiros estejam em alerta sobre a possibilidade de cancelamentos.

Para hoje, a previsão é de tempestades de neve na região de Nova York e New England. As temperaturas no país vão baixar ao longo da semana, e a previsão é de nevascas na quinta-feira (28) também nos estados do Sul, como o Texas, Alabama e a Geórgia, onde a neve não costuma cair com frequência.

Este ano, entretanto, uma nevasca atingiu a região no começo de dezembro. Foi o maior volume de neve registrado em 20 anos.