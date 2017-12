Mais de 5.000 peruanos protestam em Lima contra o perdão do ex-presidente Fujimori

Mais de 5.000 pessoas protestaram nesta segunda-feira na capital peruana de Lima contra a decisão do presidente do país, Pablo Kuczynski, de conceder o perdão ao ex-líder Alberto Fujimori, que cumpriu pena de 25 anos por corrupção e outros crimes, informou a mídia local.

No domingo, Kuczynski perdoou Fujimori, de 79 anos, por motivos humanitários por causa de uma doença incurável e piora.

Milhares de pessoas, que discordaram da decisão do presidente, reuniram-se na segunda-feira no centro de Lima, com a polícia recorrendo a gás lacrimogêneo para dispersar os ativistas, informou a mídia da Republica. Vários manifestantes foram presos durante a manifestação.

Fujimori serviu como Presidente do Peru de julho de 1990 a novembro de 2000. Mais tarde, ele foi perseguido e, em abril de 2009, o tribunal o condenou a 25 anos de prisão por acusações de corrupção e abusos de direitos humanos.

Kuczynski afirmou que seria “inadmissível” permitir que o ex-presidente morresse na cadeia, dada a sua saúde frágil. Contudo, o perdão a Fujimori foi fundamental para o atual presidente peruano escapasse de um impeachment, na semana passada, por supostamente ter recebido dinheiro da empreiteira brasileira Odebrecht.

>> Sputnik