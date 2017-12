Itália deve ter temporais e nevascas nesta quarta-feira

Após um Natal relativamente ameno, o mau tempo deve se abater sobre a Itália a partir desta quarta-feira (27), por causa de perturbações climáticas provenientes do norte da Europa.

Na Riviera de Levante, na costa da Ligúria, noroeste do país, as autoridades emitiram um "alerta laranja", o terceiro e penúltimo na escala da Proteção Civil e que significa "criticidade moderada", para chuvas e temporais.

Para nevascas, a região decretou "alerta amarelo", que vem logo abaixo do laranja, mas apenas nos vales de Stura, Bormida, Scrivia, Aveto e Trebbia.

"Na quarta-feira, chuvas e temporais atingirão sobretudo o norte e regiões do mar Tirreno, com fenômenos intensos e abundantes também nos Alpes e Pré-Alpes da Lombardia e do Trivêneto [Vêneto, Trentino-Alto Ádige e Friuli-Veneza Giulia], no Levante da Ligúria, na Alta Toscana, no Lazio e até na Campânia", disse o meteorologista Edoardo Ferrara.

A partir de quinta-feira (27), o frio e as precipitações devem seguir para o sul do país, com queda brusca nas temperaturas e chuvas de granizo. No entanto, o tempo estará mais firme no Réveillon, com exceção de uma ou outra chuva provocada por perturbações atlânticas.