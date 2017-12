Homem mata ex-mulher e filhos a tiros nos Estados Unidos

Um homem assassinou a tiros a sua mulher e os seus dois filhos na cidade americana de Phoenix, capital do estado do Arizona, segundo informaram autoridades locais.

De acordo com a polícia, os crimes ocorreram na tarde da última segunda-feira, em um complexo de apartamentos. O suspeito, identificado como Anthony Ross, de 45 anos, chegou a trocar tiros com agentes, mas foi detido.

O corpo da ex-companheira de Ross, cujo nome não foi revelado, foi encontrado do lado de fora da residência, logo que a polícia chegou ao local. Após a detenção, foram encontrados os corpos das duas crianças, no interior do apartamento: um menino de 11 anos e uma menina de dez meses.

O assassino, segundo informou o sargento Jonathan Howard, não ficou ferido. Já um policial acabou se machucando no tiroteio, e foi levado para um hospital e situação estável.

A razão do crime e os demais detalhes do caso estão sendo investigados.

Sputnik