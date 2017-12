Bairro em periferia de Roma terá área de lazer após reforma

Uma nova área para pedestres será inaugurada no distrito de Don Bosco, em Roma, como parte do projeto de reconstrução urbana de uma área periférica da capital italiana.

A nova área de lazer será estabelecida no trecho via Flavio Stilicone entre a via Calpurnio Fiamma e a via Ponzio Comino. As ruas serão transformadas em um lugar para pedestres e contará com móveis fixos, uma fonte, poltronas de alvenaria e mesas de jogos.

"Vamos transformar a via Stilicone! Reabrir a atividade comercial da zona, devolver a vida a uma parte do território que foi abandonado ao longo dos anos, criar uma sala de estar urbana, onde os moradores poderão finalmente viver o bairro e redescobrir o prazer", disse a prefeita de Roma, Virginia Raggi.

"O projeto se encaixa perfeitamente nos planos de mobilidade que estamos planejando e construindo na nossa capital. O município desenvolveu e projetou um plano para restaurar novos espaços públicos aos cidadãos, reduzindo a área destinada a carros particulares. A iniciativa vai de encontro com as necessidades dos moradores", explica a assessora da Cidade em Movimento de Roma, Linda Meleo.