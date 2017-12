'Usava saia muito curta', diz assassino de diplomata britânica

O motorista libanês Tarek Hawchiech, preso pelo assassinato da diplomata britânica Rebecca Dykes, 30 anos, ocorrido no último dia 16 de dezembro, em Beirute, admitiu o crime.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal "Daily Mail", Hawchiech disse aos investigadores que a vítima era "bonita". "Ela usava uma saia muito curta, e eu pensei que seria fácil violentá-la, uma vez que ela era estrangeira", teria dito o suspeito.

O corpo de Dykes foi encontrado na beira de uma estrada ao norte de Beirute, com sinais de estrangulamento e abuso sexual. Ela trabalhava na Embaixada do Reino Unido no Líbano desde janeiro passado e havia sido vista pela última vez em um bar, onde festejava a despedida de uma amiga.

Hawchiech, motorista do Uber, foi identificado pelas câmeras de segurança da rodovia. A polícia local acredita que Dykes tenha tentado fugir após ser violentada, mas acabou puxada de novo para dentro do carro e estrangulada com uma corda. (ANSA)