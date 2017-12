Presidente da Suíça pede referendo que 'esclareça' relação do país com UE

Um "referendo fundamental" ajudaria a Suíça a esclarecer seu relacionamento com a União Europeia, declarou a presidente suíça Doris Leuthard neste domingo (24), na véspera de Natal. "O caminho bilateral é importante. […] Precisamos saber em que direção ir ", disse Leuthard ao jornal Sonntags Blick.

As relações entre os suíços, que não pertencem à União Europeia, e Bruxelas se tornaram mais intensas após o início da negociação britânica pela saída do bloco.

Procurando diversificar parcerias comerciais diplomáticas, a UE trabalha desde novembro para substituir os mais de 100 acordos bilaterais que regem a relação com Berna por um texto único. O novo acordo garantiria a adoção de leis relevantes do bloco pela Suíça em troca de um maior acesso ao mercado único do bloco, crucial para as exportações suíças.

No início da semana, porém, a UE concedeu acesso apenas limitado às bolsas de valores suíças ao bloco. A Suíça criticou o movimento como discriminação e prometeu adotar medidas de retaliação.

Se aprovado, um acordo precisaria ser avalizado, Partido Popular da Suíça (SVP), que são anti-União Europeia e atualmente a maior força do Parlamento local.

Sputnik