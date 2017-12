Ônibus avança contra pedestres em Moscou e mata ao menos 5. Veja o vídeo

Um ônibus invadiu uma passagem para pedestres em Moscou, capital da Rússia, e deixou pelo menos cinco pessoas mortas e 15 feridas nesta segunda-feira (25).

O incidente ocorreu na estação Slavyansky Bulvar, na linha 3 do metrô moscovita, mas as circunstâncias do episódio ainda estão sendo investigadas. Segundo a polícia, citada pelo site "Sputinik News", o motorista do ônibus foi preso.

As suspeitas são de erro do condutor ou falha mecânica no veículo. O caso não é tratado como terrorismo. (ANSA)